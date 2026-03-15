WBC公式Xは3月15日（日本時間）、準々決勝の日本対ベネズエラ戦で大谷翔平が初回に放った同点ホームランの動画を投稿した。1回表にベネズエラのアクーニャJr.に先制の先頭打者弾を許した直後、日本のリードオフマンが即座にやり返した衝撃的なシーンは、瞬く間に野球ファンの間で拡散されている。 【画像】大谷翔平の妻・真美子さん、ドジャース夫人会で輝く笑顔ファンも注目「ほんまに子供産