イラク代表が予定通りFIFAワールドカップ2026大陸間プレーオフに出場する見通しが立った。15日にイギリスメディア『BBC』が伝えた。アメリカ・イスラエルの空爆を受けたイランが、報復でイスラエルや湾岸諸国、その他の近隣諸国に向けてミサイルやドローンを発射するなど中東情勢が悪化し、イランの隣国であるイラクの空域も閉鎖されている。イラク代表の主力選手やスタッフの移動が困難となっていたなか、イラク代表を率いる