3月10日のAFCチャンピオンズリーグ・エリート 江原FC戦では中村帆高の貴重な1点を守り切って勝利。FC町田ゼルビアはクラブ史上初のACLE8強入りを果たした。そこから中3日で迎えたのが、明治安田J1百年構想リーグ第6節・柏レイソル戦だ。超過密日程にも関わらず、黒田剛監督はスタメン8人をそのまま起用。江原戦で負傷した相馬勇紀の左シャドーにはナ・サンホを抜擢した。そのナ・サンホが立ち上がりから躍動感あるプレーを披露