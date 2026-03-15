野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・パークで日本代表「侍ジャパン」がベネズエラ代表と対戦。大谷翔平投手が初回の第1打席に右翼スタンドへ3号ソロを放った。 ■先発山本がアクーニャJr.に被弾も 侍ジャパンは1次ラウンド・プールCを4連勝と強さを見せつけて決勝トーナメントに進出。迎えたベ