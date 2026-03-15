中国メディアの中国新聞網によると、卓球のWTTチャンピオンズ重慶2026は14日、男子シングルス準々決勝が行われ、世界ランキング1位の中国の王楚欽（ワン・チューチン）が同8位の日本の松島輝空にゲームカウント2-4で敗れる波乱があった。王は第1ゲームを先取したが、第2〜4ゲームを松島に連取され、第5ゲームを奪ったものの、第6ゲームを前半のリードを守りきれず失った。この日行われた女子シングルス準々決勝でも、同1位の中国の