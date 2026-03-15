11日（水）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の東レアローズ滋賀は、ホーム会場として利用されているくさつシティアリーナ（現愛称：ＹＭＩＴアリーナ）の名称が変更になることをクラブ公式サイトで発表した。 4月1日（水）から使用される新名称は草津市立滋賀トヨタアリーナ。ネーミングライツパートナーが「株式会社滋賀トヨタ」に決定したことに伴い名称