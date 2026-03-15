メイプル超合金カズレーザー（41）が15日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。同じくゲスト出演したAKB48の67枚目シングル「名残り桜」のセンターを務める伊藤百花（ももか、22）から素朴な疑問をぶつけられ、即座に切り返した。MC爆笑問題田中裕二から「顔面重要文化財」と紹介された伊藤は番組初登場。田中から「カズに聞きたいことがあるそうですね」と聞かれ、伊藤は「新宿で一度、このまんまのカズレ