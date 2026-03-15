大谷はHR直後に侍ベンチへ“落ち着けポーズ”■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝・ベネズエラ戦で先頭打者本塁打を放った。直後の行動に米メディアも唖然。「大谷は全く動じない」と驚いていた。「1番・指名打者」で出場。先頭打者弾で先制を許した直後の初回。相手先発のスアレスから豪快