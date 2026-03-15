Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。帰宅後、ソファに座っても、頭の中ではまだ仕事のメールがぐるぐる回っている。時間があるときも気づけばスマホを触っていて、最近、穏やかに過ごした記憶がない……。そんな方も多いのではないでしょうか？正直、筆者もそのうちの1人でした。カーテン越しの光が差し込むリビングで、ただ静かに