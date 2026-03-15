飛距離427フィート、打球速度113.6マイル、角度24度の同点弾■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、ローンデポ・パークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝ベネズエラ戦で先頭打者弾を放った。試合を振り出しに戻す一発。直後に侍ベンチに起きた“光景”にファンも笑顔になった。大谷は負けられない一戦に「1番・指名打者