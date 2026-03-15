初回、鈴木誠也が負傷交代■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）痛恨のアクシデントとなった。野球日本代表「侍ジャパン」の鈴木誠也外野手（カブス）が14日（日本時間15日）、ローンデポパークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝のベネズエラ戦に出場。初回、盗塁を試みた際に負傷し途中交代。試合を中継していた米放送席も騒然となった。鈴木が左膝付近をおさえ苦悶を表現を浮かべると