侍ジャパンの鈴木誠也外野手（３１＝カブス）が１４日（日本時間１５日）の準々決勝・ベネズエラ戦（ローンデポ・パーク）に出場するも、初回の攻撃で盗塁を試みた際に負傷し途中交代となった。激震が走った。０―１で迎えた初回に先頭・大谷のソロで試合を振り出しに戻し、主導権を握り返したかに見えた侍ジャパン。その後一死走者なしの場面から鈴木が打席に立つと、フルカウントから冷静に四球を選び出塁に成功。その後二死