MLB「FOXスポーツ」の解説も騒然■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝・ベネズエラ戦で先頭打者本塁打を放った。これには米メディア「FOXスポーツ」の実況も「オオタニが同点にしました」とやや呆れるように淡々と実況した。大谷は負けられない準々決勝に「1番・指名打者」で出場。初回に相