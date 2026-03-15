3月9日放送の連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK）に、吉沢亮（32）演じる錦織友一が再登場。病気で痩せ細った姿は、視聴者に衝撃を与えた。吉沢は衰弱した錦織を表現するため、1カ月で13kgもの減量を敢行。最後には体内の水分を減らす“水抜き”までおこなったという。俳優たちはときに、驚くほどストイックな姿勢で役作りに挑み、別人と見紛うほどの変化を見せる。妥協を許さぬプロの覚悟に心を奪われた経験がある人も多いのではな