ベネズエラと準々決勝、初回に両軍が先頭弾ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、野球日本代表「侍ジャパン」が準々決勝でベネズエラと対戦した。先発の山本由伸投手が、プレーボールから30秒でロナルド・アクーニャJr.外野手に先頭打者弾を浴びたものの、その裏には大谷翔平投手が先頭弾でお返し。この過程でWBC初の記録が生まれたと米記者が指摘している。初回のマウンドに立った山本は先頭打