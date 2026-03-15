ベネズエラとWBC準決勝、アクーニャJr.と先頭弾の応酬ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、野球日本代表「侍ジャパン」が準々決勝でベネズエラと対戦。「1番・DH」でスタメン出場した大谷翔平が今大会3本目のアーチとなる先頭打者ホームランを放った。表の攻撃で、ベネズエラのロナルド・アクーニャJr.に先頭打者本塁打を浴びたばかり。“先頭打者HR返し”でローンデポ・パークを熱狂に包み込んだ