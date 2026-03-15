【モデルプレス＝2026/03/15】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）が3月15日、「FRUITS ZIPPER×CREATEs コラボ商品 記者発表会」に出席。ヘアスタイルのこだわりや、同日開催されるイベントの見どころを語った。【写真】25歳アイドル「寝起き」海外ショットが可愛すぎ◆FRUITS ZIPPER「本番ギリギリまで微調整」前髪へのこだわり前髪にこだわりのあるメンバーを問われた鎮西寿々歌は「それぞれ前髪が見ての通り個性豊かで、それぞ