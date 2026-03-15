暖かい日も肌寒い日もあるなかで、油断しがちなのが紫外線対策。紫外線が増え始める春に対策を意識するなら、ガバッと羽織れるブルゾンが頼りになりそう。【ハニーズ】の一部店舗で買える大人ブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】なら、UVカット機能付きでおしゃれ見えにも期待できるアイテムがそろっています。今回は、40・50代におすすめの「こなれブルゾン」をピックアップしてご紹介。 バルーンシルエッ