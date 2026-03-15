ウールサッキングとはどんな行動？ ウールサッキングとは、布製品を“おしゃぶり”のように吸ったり噛んだりする行動を指します。毛布や衣類、ぬいぐるみ、毛糸などを口にくわえ、ちゅぱちゅぱと吸う、あるいははむはむと噛むのが特徴です。 子猫が母猫のおっぱいを吸うときのような仕草で、前足でふみふみする動作を伴うこともあります。 一見ほほえましい行動ですが、繊維を噛みちぎって飲み込んでしまう