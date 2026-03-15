これは筆者自身の体験です。毎年恒例の幼稚園での贈り物選びに参加した際、私は「気持ちを形にすること」の大切さを改めて実感しました。豪華さを追い求める意見に迷いながらも、最後には先生からの一言で心が整い、贈り物の本当の価値を見つけることができた出来事です。 先生への贈り物、心が伝わるものが一番 毎年3月に幼稚園では担任の先生に感謝の気持ちを込めて、クラス全員のメッセージを集めた色紙を渡すのが恒