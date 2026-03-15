お笑いコンビ・ロッチの中岡創一が15日、自身のInstagramを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で日本が試合を行うマイアミのローンデポ・パークを訪れていることを明かした。【写真】前回決勝では大谷翔平の後ろに写り込んだ人気芸人、激闘を見届け放心状態中岡は、日本チームのユニフォームとキャップに身を包み、出川哲朗との2ショットを公開。「マイアミ中岡正月以外大型連休とったことがない男出川さ