15日午前10時46分ごろ、千葉県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は東京都２３区で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは2.9と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、千葉県の市川市です。【各地の震度詳細】■震度1□千葉県市川市気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。