嵐莉菜（21）が15日、東京・丸の内ピカデリーで行われたアニメ映画「パリに咲くエトワール」（谷口悟朗監督）公開記念舞台あいさつで「お酢を、そのまま飲む」と口にして共演陣を驚かせた。その一言から壇上では“酢トーク”が連鎖した。主演の當真あみ（19）をはじめ、声優陣に「気持ちが落ち込んだ時に頼りになるものは？」と質問が出た。嵐はフリップに「すっぱいもの＆寝る！！」と書いた。「すっぱいものが好きで。気分がスッ