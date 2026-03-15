新規路線バス「きたそライナー」導入JR北海道は2026年3月11日、廃止される留萌本線の代替交通について発表しました。鉄道廃止日は4月1日です。 【時刻表】これが「留萌線」廃線後の新たな交通体系です（画像）廃止される深川〜石狩沼田間14.4kmには現在、列車が14本のほか、並行する路線バス（空知バス沼田線）が14本、高校の貸し切りバスが2本走っています（平日の本数、以下同）。これを新規の路線バス（道北バス沼田深川線