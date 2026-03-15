小国町の国道できょう、乗用車同士が正面衝突する事故があり、あわせて７人がけがをしました。全員意識はあるということです。警察が事故の原因などを詳しく調べています。 警察と消防によりますと、きょう午前９時すぎ、小国町綱木箱口の国道１１３号で乗用車２台が正面衝突する事故がありました。この事故であわせて７人がけがをしているということです。 詳しいけがの程度はわかっていませんが、全員意識はあるものの、１人が