山本は初回にソロを許した（C）産経新聞社侍ジャパン「日本代表」は現地3月14日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラと対戦。【動画】山本由伸がまさか…アクーニャJr.に初回先頭打者弾を浴びたシーン先発した山本由伸が初回の先頭打者、アクーニャJr．にカウント1ボールから真ん中のフォーシームを完璧なタイミングで捉えられ、右中間スタンドに運ばれた。一次ラウンドでも打ちまく