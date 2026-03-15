日米通算381セーブをマークした“ハマの大魔神”こと佐々木主浩氏（58）が15日、TBS「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に出演。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2大会連続の世界一を目指す侍ジャパンの抑え投手に言及した。膳場貴子アナウンサーが侍ジャパンの抑え投手について「大勢投手が（1次ラウンドで）打たれてしまいましたけれども、抑えは大勢投手でいくべきなんでしょうか？佐々木さんはどう思