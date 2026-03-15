◆ＷＢＣ準々決勝日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）日本は先発した山本由伸（ドジャース）が１回、１ボールから先頭打者のアクーニャに右中間にいきなり本塁打を打たれ、先制を許した。ＷＢＣで日本人が先頭打者に被弾したのは２００９年の準決勝・米国戦の松坂大輔（レッドソックス）３人目４度目。プロが参加した１９９９年以降で主要大会（ＷＢＣ、五輪、プレミア１２）では２０１５