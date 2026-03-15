◆ＷＢＣ準々決勝日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が１４日（日本時間１５日）、ＷＢＣ準々決勝のベネズエラ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。１回裏の第１打席で今大会３号となる先頭打者本塁打を放ち、１回表に先頭打者弾を放っていたベネズエラの１番・アクーニャ（ブレーブス）にお返しした。お宝のボールをキャッチしたのはマイアミ