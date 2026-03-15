【ロサンゼルス＝後藤香代】米映画界の祭典、第９８回米アカデミー賞の発表・授賞式を翌日に控えた１４日（日本時間１５日）、メーキャップ・ヘアスタイリング賞にノミネートされ、邦画初の同部門受賞を狙う「国宝」の李相日監督（５２）らを招いたレセプションが、ロサンゼルスの日本総領事公邸で開かれた。レセプションには、ノミネートの対象となったヘアメイクの豊川京子さん（７０）、歌舞伎化粧の日比野直美さん（６３）