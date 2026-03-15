1回日本、大谷が右中間に先頭打者本塁打を放つ＝マイアミ（共同）【マイアミ共同】ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2連覇を目指す日本代表は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・パークでの準々決勝でベネズエラと対戦した。先制された直後の一回に大谷翔平（ドジャース）が同点の先頭打者本塁打を放った。先発投手は日本が山本由伸（ドジャース）で、ベネズエラは大リーグで昨季12勝のランヘル・スア