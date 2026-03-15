俳優ナムグン・ミンの11歳年下の妻で、モデルのチン・アルムが季節を先取りしたファッションで近況を伝えた。チン・アルムは最近、自身のインスタグラムに「いい季節」という短いコメントとともに、軽やかな装いの姿を公開した。【写真】ナムグン・ミンの奥さま、すらり脚線美写真の中でチン・アルムは、まだ肌寒い気温にもかかわらず、肩のラインを大胆に出したブラックのスリーブレストップにアイボリーのニットボレロを合わせた