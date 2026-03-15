米国とイスラエルによるイラン攻撃が続く中、専門家の間では東アジアで別の核危機が静かに拡大しているとの懸念が強まっている。北朝鮮が核兵器用核物質の生産能力を着実に拡大しているためだ。中東情勢に国際社会の関心が集中する今こそ、北朝鮮にとっては核戦力を増強する好機との見方も出ている。北朝鮮の核開発をめぐっては、国際機関や各国政府が近年、施設の拡張や稼働を相次いで確認している。国際原子力機関（IAEA）のグロ