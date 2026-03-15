近畿地方では、18日(水)から19日(木)にかけて広く雨が降るでしょう。一時的に本降りになる可能性もありますが、20日(金)からの3連休は晴れる所が多い見込みです。週間天気18日〜19日は雨近畿地方は、明日16日から明後日17日にかけては、晴れる所が多いでしょう。18日(水)の午後から19日(木)の午前中にかけては、前線が通過するため、広く雨が降る見込みです。一時的に本降りになる可能性がありますが、20日(金)は天気が回復する