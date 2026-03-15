自然主義スキンケアブランドINNISFREEから、人気のグリーンティーラインの新アイテム「グリーンティー セラミド ミルク エッセンスマスク」が登場します。乾燥やインナードライが気になる肌に、10分間の集中ケアで贅沢なうるおいをチャージできるシートマスク。朝のメイク前や夜のスペシャルケアに取り入れれば、しっとりもちっとした肌へ導いてくれます。毎日のスキンケアに、ワンラン