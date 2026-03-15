歌手のDAIGO（47）が、妻で俳優の北川景子（39）の活躍を祝福するとともに、妻手作りのぬいぐるみが飾られた自宅の一角を公開した。【映像】DAIGO、北海道旅行での親子ショット2016年1月に北川と結婚し、5歳の長女と2歳の長男がいるDAIGO。夫婦そろって家族との日常をSNSで発信しており、北海道を訪れた際の子どもたちとの写真や、子どもたちのために北川が手作りしたぬいぐるみなどを公開してきた。2026年3月13日は、DAIGO