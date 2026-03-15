公明党は来年の統一地方選挙で中道改革連合に合流せず、あくまで公明党としての候補者を擁立すると発表しました。【映像】公明党・臨時党大会の様子公明党・竹谷代表「約1年後に控えた来年春の統一地方選挙については、中道に合流せず公明党は公明党として、立憲民主党は立憲民主党として、中道の塊を最大化するためそれぞれ臨み」公明党は14日、臨時党大会を開きました。竹谷代表は、中道への合流を前提とするとしつつも2027