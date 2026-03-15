フジテレビは15日、『日曜報道 THE PRIME』（毎週日曜前7：30）を生放送。22日の放送をもって番組が終了することを生発表した。【写真】オズワルド伊藤と初タッグ！“日曜”朝の顔となった谷原章介番組中盤に司会を務める同局・梅津弥英子アナウンサーが「『日曜報道 THE PRIME』は、来週最終回を迎えます」と発表。続けて「フジテレビは、この時間帯、過去数十年にわたりまして、政治討論番組をお送りしてきたわけですが