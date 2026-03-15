東京・新宿区の店に男2人が侵入し、店長を拳銃のようなもので脅して縛ったうえ、現金およそ170万円などを奪って逃走しました。【映像】現場付近の様子警視庁によりますと、きのう午後10時前、新宿区のビルの3階で営業する携帯電話の買取販売店に男2人が客を装って侵入しました。男2人は店内に1人でいた40代の男性店長の顔を殴ったうえ、拳銃のようなもので「動くなよ」などと脅したということです。その後、店内にあったUS