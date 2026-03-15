◇第6回WBC決勝ラウンド準々決勝日本ーベネズエラ（2026年3月14日ローンデポ・パーク）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2大会連続の世界一を目指す日本代表「侍ジャパン」は準々決勝でベネズエラと対戦。鈴木誠也外野手（31＝カブス）は二盗を狙った際に脚を痛めたとみられ交代した。初回から侍ジャパンにアクシデントが襲った。「3番・中堅」で出場した鈴木。1―1の初回に四球で出塁し、2死一塁から