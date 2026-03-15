「ＷＢＣ・準々決勝、侍ジャパン−ベネズエラ代表」（１４日、マイアミ）侍ジャパンに激震が走った。初回、二盗を試みた鈴木誠也外野手が足を痛め、引きずりながらベンチに下がった。緊急交代となり、二回の守備から森下翔太外野手が中堅に入った。チームは「右膝の違和感」と発表し、今後については「引き続き経過をみていく」とアナウンスされた。大谷の先頭打者アーチで同点に追いついた後、１死からの第１打席で四球を選