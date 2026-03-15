歴史に翻ろうされながらも時空を超えて結ばれた男女の運命を描く壮大なファンタジー・ロマンス巨編『アウトランダー』のファイナルシーズン（シーズン8）が、動画配信サービス「Hulu」にて4月3日より国内最速見放題独占配信されることが決定した。以降、毎週金曜日に最新話が追加配信される。【動画】海外ドラマ『アウトランダー』日本版予告編本作は、全世界で推定販売部数5000万部を突破したダイアナ・ガバルドンのベストセ