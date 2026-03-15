タレントの堀ちえみが15日に自身のアメブロを更新。ホワイトデーに夫・尼子勝紀さんから贈られたという「ルイ・ヴィトン」のプレゼントを公開し、その“粋な計らい”に感謝をつづった。【映像】堀ちえみ、同じブランドの全身コーデを披露「ハマってます」この日、堀は「本日はホワイトデーだった…」と切り出し、「忘れていたけど、主人からプレゼントをいただきました」と、予期せぬサプライズがあったことを報告した。手渡