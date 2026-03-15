◇ワールドベースボールクラシック準々決勝日本ーベネズエラ（15日日本時間午前10時試合開始、ローンデポ・パーク）マイアミで行われているWBC準々決勝の日本VSベネズエラ。1回表でベネズエラは先頭打者のアクーニャJr.が山本由伸からホームランを奪い、1点先取。しかし、日本がその裏、大谷翔平がこちらも先頭打者ホームランを打ち返し、同点に戻した。続く2回表では、ベネズエラのトーパーがフェンス直撃のツーベースヒット