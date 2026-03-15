＜D.LEAGUE25−26 ROUND.6 CYPHER ROUND＞◇3月13日◇東京・青海TOYOTAアリーナ東京年に1度のCYPHER ROUND。各チームがソロ3戦、デュオ1戦、トリオ1戦に代表を送り込み、16チームが激突する。ダンサーそれぞれの個性が明確に見える人気イベントというだけでなく、CYPHERが得意なチームが一気にポイントを獲得する可能性もあり、順位争いも左右する。5つのCYPHERの合計ポイントで争うこの日の勝者はDYM MESSENGERSだった。1位の獲