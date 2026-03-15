季節の移ろいとともに耳にすることが増える言葉の「響き」に注目して、隠れた共通項を探り当てるパズルを楽しんでみませんか？今回は、海辺での楽しいひと時から、私たちを照らす存在まで、情緒豊かな語彙をセレクトしました。3つの空欄すべてを正しく埋める2文字の音が何か、これまでの経験を基に推理してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。し□□がり□□さま