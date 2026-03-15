タレントの中川翔子さんは3月15日、自身のInstagramを更新。豪華ディナーを満喫する“レアな”夫婦ショットを披露しました。【写真】中川翔子、“レアな”夫婦ショットを披露！「旦那様とのお写真レア〜」中川さんは「めちゃ久しぶりに！ 夫婦お出かけ！ 高輪ゲートウェイにある JWマリオットホテルのSEFINOにてミシュランの限定地中海料理ディナー なんと富士山が見える夕暮れの景色を見ながらお食事！」と、20枚の写真を投稿。ベ