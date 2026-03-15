女子2人が新型フォレスターで冬キャンプに行って感じたこと2025-2026年の日本カー・オブ・ザ・イヤーを受賞した新型スバル「フォレスター」。スペック表では伝わらない「実際のところどうなの？」という疑問を、女子2人のキャンプ体験を通じてお伝えします。【画像】頼もしい相棒、フォレスターとキャンプの様子を見る！（24枚）KINTOが主催するアウトドアイベント「モビリティキャンプ」が、群馬県長野原町北軽井沢の”キャ