大谷翔平が第1打席で同点弾■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）一振りで流れを引き戻した。日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝・ベネズエラ戦で先頭打者本塁打。同点となる“お返し弾”に、ファンは「神でしかない」「えぐすぎ！！」と歓喜している。初回から試合が動いた。ベネズエラの先頭打者・ロナルド・アクーニャJr.外