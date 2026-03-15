盗塁を企図した際に足付近を負傷か■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）野球日本代表「侍ジャパン」の鈴木誠也外野手（カブス）が14日（日本時間15日）、ローンデポパークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝のベネズエラ戦に出場。盗塁の際に負傷し、途中交代するアクシデントがあった。鈴木は「3番・中堅」で出場。初回1死の第1打席四球を選んだ。続く吉田正尚外野手（レッドソックス）